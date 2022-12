Sono queste le parole di Matteo Darmian, l’esterno dell’Inter parla ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo l’amichevole.

Ai canali ufficiali del club nerazzurro, parla il terzino dell’Inter, Matteo Darmian che analizza l’amichevole appena disputata contro gli spagnoli del Betis: “Per me era importante mettere minuti nelle gambe. Rientravo da un infortunio ed è andato tutto bene. Adesso abbiamo qualche settimana per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. La squadra si sta preparando bene. Mkhitaryan dietro Dzeko? Mkhi è un giocatore importante che può giocare in più ruoli. Ci dà una grossa mano perché sa fare tutto.“

Nel format Where are you from dell’Inter Media House, parla il centrale Milan Skriniar, che risponde alla domanda su chi sia il suo giocatore slovacco preferito: “Indubbiamente Marek Hamsik: è il più conosciuto, ha fatto una carriera straordinaria, anche qui in Italia. È certamente uno di quelli che mi hanno ispirato di più.”

