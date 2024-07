Roberto De Zerbi vuole Valentin Carboni al Marsiglia. L’indiscrezione è stata confermata anche in Francia. Trattative in corso tra le parti.

L’Olympique Marsiglia sta definendo i contorni di una manovra di mercato che potrebbe portare nuovi talenti nella rosa guidata da Roberto De Zerbi, puntando con decisione su Valentin Carboni, promessa del calcio argentino di proprietà dell’Inter. La trattativa tra il club francese e l’entourage del giocatore sembra procedere a buon ritmo, delineando scenari interessanti sia per il calciatore che per le due società interessate.

Una strategia convincente

L’interessamento dell’OM per il giovane talento argentino non è una novità fresca. I dirigenti del Marsiglia e De Zerbi hanno dimostrato una certa sintonia nel volere il giocatore, tant’è vero che i primi contatti tra il club francese, l’agente di Carboni e la dirigenza nerazzurra sono già una realtà. Questa unanimità nella valutazione del giocatore dimostra quanto il Marsiglia sia seriamente intenzionato a portare avanti questa trattativa.

Roberto De Zerbi

Valore e contratto

Valentin Carboni, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028, rappresenta uno degli asset più promettenti del panorama calcistico argentino. Il suo valore di mercato, decisamente significativo, non sembra spaventare il Marsiglia che, grazie a trattative partite con il piede giusto, potrebbe presto portare a una significativa accelerazione per la chiusura dell’operazione. Le sue prestazioni, sia a livello di club che con la nazionale argentina, lo pongono in luce come un investimento sulla carta molto interessante.

Il potenziale di Carboni

Al di là del costo del cartellino, ciò che rende Carboni un bersaglio interessante per l’OM è il suo impegno corrente in Copa America e la prospettiva di vederlo partecipare alle Olimpiadi di Parigi sotto la guida di Javier Mascherano. Il talento e la versatilità dimostrata sul campo rendono il giovane argentino una scommessa allettante per il futuro, confermando la lungimiranza del Marsiglia nel voler aggiungere un calciatore di prospettiva al proprio organico.

Concorrenza in Italia

Non è un mistero che su Carboni ci fossero gli occhi di più di un club italiano, tra cui la Fiorentina che aveva manifestato interesse verso il calciatore. Tuttavia, l’azione decisa del Marsiglia potrebbe spostare definitivamente l’ago della bilancia a favore del club francese, sottolineando come il mercato del calcio sia sempre più globale e competitivo.

L'articolo Inter, De Zerbi vuole Valentin Carboni al Marsiglia! L'ultima indiscrezione di mercato proviene da Notizie Inter.

