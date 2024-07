Il club nerazzurro ha comunicato che Andrea Zanchetta sarà il successore di Christian Chivu alla guida della Primavera.

Andrea Zanchetta ha pronunciato ai canali ufficiali dell’Inter le sue prime parole da nuovo allenatore della Primavera. “Le emozioni sono sicuramente tante: c’è tanta contentezza, tanto orgoglio perché arrivo a questo punto dopo un percorso dentro la società. Il riconoscimento del lavoro fatto da parte del club mi inorgoglisce: sento tanta responsabilità, lavorare all’Inter è qualcosa di speciale. E’ una delle cose che mi rende più felice al momento, spero di continuare a fare quello che ho fatto in questi anni con grande entusiasmo e voglia accompagnando i ragazzi ad esaudire il proprio sogno”.

L’obiettivo

“Il legame con questi colori è speciale, è iniziato da quando ero piccolissimo e tifoso dell’Inter: avere avuto la possibilità di esordire, giocare e tornare da allenatore è un coinvolgimento totale, sono emozioni che arrivano ad un grande livello. E’ una cosa importante che non capita a tutti. Siamo qui a lavorare per la crescita dei ragazzi, è il primo obiettivo: poi ce ne sono altri da raggiungere, ma iniziare a stare vicino ai ragazzi dal punto di vista umano è un valore aggiunto. Il DNA dell’Inter è definito, non dovremo discostarci molto dalla storia del club: la cosa importante è creare la mentalità, iniziare a farlo dal settore giovanile è la cosa più bella e importante. Trasmettere ai ragazzi l’interismo non sarebbe male”.

