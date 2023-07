L’Inter ha deciso la coppia di portieri per la prossima stagione: tutto su Sommer e Trubin. Nei prossimi giorni la chiusura per lo svizzero

L’Inter ha deciso la coppia di portieri per la prossima stagione: tutto su Sommer e Trubin. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, in attesa del buon esito della trattativa Onana-Manchester United, nei prossimi giorni la chiusura per lo svizzero.

I nerazzurri, infatti, hanno già raggiunto l’accordo economico con l’estremo difensore e adesso andranno a bussare alla porta del Bayern Monaco per concordare le cifre del trasferimento.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG