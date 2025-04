Inter decisa la prima cessione: il giocatore sarà un avversario?

La prima cessione dell’Inter sembra ormai decisa, ma c’è un colpo di scena: il giocatore in partenza potrebbe finire per affrontare i nerazzurri da avversario.

L’Inter si trova ad affrontare una fase decisiva della stagione, con il destino in Champions League, Scudetto e Coppa Italia che può regalare soddisfazioni o delusioni immense. La differenza è enorme e potrebbe avere incidenza su molte delle scelte future del club. Nel frattempo, l’estate si avvicina e con essa arrivano anche i riflettori sul mercato. La società nerazzurra, come al solito, è pronta a movimentare il mercato con diverse operazioni, soprattutto per rinnovare alcuni reparti.

Partenze in vista: Correa e Arnautovic in uscita

L’Inter si prepara a un mercato estivo che, come sempre, promette di essere ricco di cambiamenti. La difesa e l’attacco sono i settori più coinvolti, con possibili partenze di giocatori importanti. De Vrij potrebbe lasciare la squadra, mentre i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa sicuramente non verranno rinnovati. In particolare, per l’argentino, la stagione appena trascorsa ha reso chiaro che non rientra nei piani di Inzaghi.

Correa pronto a lasciare l’Inter: destinazione Genoa?

L’addio di Correa è ormai una questione certa. L’argentino, in scadenza di contratto a fine stagione, non ha trovato spazio nell’Inter di Simone Inzaghi, complicando ulteriormente la sua permanenza a Milano. Dopo il deludente prestito al Marsiglia, Correa non ha convinto a pieno nemmeno nel suo ritorno all’Inter. Ora, secondo Inter Live, il Genoa sembra essere in prima fila per portarlo in Liguria. Il club rossoblù, desideroso di rinforzare il proprio attacco, vede in Correa un’occasione ghiotta. Tuttavia, c’è un solo ostacolo da superare: lo stipendio. Con 3,5 milioni di euro netti a stagione, Correa rappresenta un investimento difficile per il Genoa, che dovrà trattare un abbassamento dell’ingaggio per far sì che l’accordo vada in porto.

Leggi l’articolo completo Inter decisa la prima cessione: il giocatore sarà un avversario?, su Notizie Inter.