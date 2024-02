I nerazzurri si sono praticamente già assicurasti due acquisti molto importanti in vista della prossima a stagione; ora si punta ai rinnovi.

L’Inter si gioca tantissimo in questa parte finale di stagione ma qualcosa sta cambiando anche sul mercato in maniera più o meno silente.

Più soldi

Sono stati già definiti glia acquisti di Taremi e Zielinski a parametro zero: guadagneranno circa 3 milioni a stagione il primo e 4,5 milioni il secondo. A questi si sommano il rinnovi già perfezionato di Dimarco e quelli da ufficializzare prossimamente di Lautaro e Barella. Ci sarà quindi un aumento del monte ingaggi dopo la riduzione della scorsa estate per via degli addii di Dzeko, Brozovic e Lukaku soprattutto. La Gazzetta dello Sport sostiene che non è una mossa fatta senza cognizione di causa: l’anno prossimo l’Inter corre il rischio di giocare 70 partite tra nuovo format della Champions League e Mondiale per club a 32 squadre. Più partite significa più fatica per i giocatori ma certamente più ricavi per la società. Aumenteranno anche i soldi derivanti da sponsor di maglia.

I prolungamenti di capitano e vice

La rose infine fa il punto sulle trattative riguardanti i rinnovi di Lautaro e Barella: il primo chiede 10 milioni a stagione mentre l’Inter offre 8 più bonus, il secondo guadagna 5 milioni a stagione e potrebbe chiederne 6,5. Per l’argentino siamo a buon punto anche se c’è da definire nel dettaglio l’ammontare dei bonus, per il sardo se ne parlerà più avanti.

L'articolo Inter: destinato a crescere molto il monte ingaggi, ecco perché

