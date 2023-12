I numeri collezionati dall’esterno sinistro Federico Dimarco e Thuram in questa stagione con l’Inter. I dati nerazzurri

Dimarco e Thuram stanno arrivando alla sfida con il Bologna con dei numeri importantissimi con l’Inter. Ecco il rapporto ufficiale dei nerazzurri.

Grazie a tre gol e quattro assist, l’esterno nerazzurro è il difensore che è stato coinvolto in più reti in questa Serie A. Il numero 9 interista è stato coinvolto in ben otto reti nelle sue 11 presenze stagionali casalinghe considerando tutte le competizioni: cinque gol e tre assist.

L’articolo Inter, Dimarco e Thuram da record. I numeri proviene da Inter News 24.

