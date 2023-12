I nerazzurri ieri pomeriggio hanno conosciuto l’avversaria che affronteranno nella massima competizione europea per club.

L’urna di Nyon ha detto Atletico Madrid: poteva andare sicuramente peggio all’Inter sulla carta ma guai a sottovalutare gli spagnoli.

I favoriti

La Gazzetta dello Sport addirittura sostiene che i nerazzurri devono essere considerati i favoriti per il passaggio del turno ma non bisogna dimenticare che si gioca tra febbraio e marzo, quando cioè le squadre potrebbero essere in un periodo di forma molto differente da quello attuale.

Antoine Griezmann

Cambio di identità

L’Atletico Madrid dalla rosea viene schierato con un difensivista 5-3-2 che però di difensivo non ha moltissimo oltre ai freddi numeri: si evidenzia infatti che gli esterni, l’ex Udinese Molina e Samu Lino, tendono a coincidere più di qualcosa. In casa la squadra di Simeone è un bunker che vince da ben 20 gare consecutive ma la difesa non è più arcigna come un tempo: in tutte le competizioni sono già 22 i goal subiti da inizio campionato ad oggi. Questo però comporta anche numeri maggiori in attacco: se si considera solo la Champions League, i Colchoneros hanno segnato una media di 3 goal a partita, solo il Manchester City ha fatto meglio.

Gli uomini chiave

Molto importante nello sviluppo della manovra resta il capitano Koke ma l’Inter sicuramente farebbe bene a monitorare molto attentamente Griezmann e Morata. Lo spagnolo segna tantissimo e sembra aver trovato una seconda giovinezza mentre il Piccolo Diavolo sembra tornato ai suoi massimi livelli. Spesso giocano insieme in attacco ma c’è anche la variante che prevede l’inserimento di Correa (Angel, non l’ex Inter Joaquin) con l’arretramento del francese.

