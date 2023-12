Il Manchester City in finale del Mondiale per Club dopo il netto successo in semifinale: superati gli Urawa Reds

Il Manchester City supera per 3-0 i giapponesi degli Urawa Reds, raggiungendo così come previsto la finalissima del Mondiale per Club che si giocherà venerdì contro la Fluminense.

Si decide tutto dal 45′ in poi: prima l’autogol di Hoibraten apre le marcature, poi ci pensano Kovaci e Bernardo Silva ad arrotondare il punteggio nella ripresa.

