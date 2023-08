Inter, Dimarco saluta il Giappone: «Dieci giorni utili per preparare la stagione» Il post social dell’esterno

Salutato il Giappone, sarà tempo per l‘Inter di rientrare in Italia per continuare a preparare la stagione ormai vicina alla partenza.

Esperienza utile quella nipponica, come ha ricordato Federico Dimarco con un post sul suo profilo Instagram.

