Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset dopo la Coppa Italia vinta contro la Fiorentina

LE PAROLE – «Sapevamo di affrontare un avversario di valore, siamo contenti di aver vinto. Oggi siamo contentissimi, adesso con calma penseremo partita per partita per prepararci al meglio per l’ultima gara. Dedica A tutti i miei familiari e a questo splendido pubblico, come cantano e si fanno sentire sono veramente importanti per noi».

