Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sportmediaset.

LE PAROLE – «Siam partiti molto bene, credo che anche dopo il primo gol abbiamo creato un bel po’ di presupposti per raddoppiare, poi abbiamo concesso questa ripartenza e questo 1 ad 1 evitabile. Giocavamo contro un campione del Mondo lì davanti, si è inventato lui il secondo gol. Credo che abbiamo messo in grande difficoltà l’Inter con un grande secondo tempo. Rammarico perché abbiamo giocato alla pari con una squadra strepitosa. Non possiamo mollare perché abbiamo altre due partite di campionato e una finale, dobbiamo rimanere concentrati. Siamo abituati ad archiviare subito e ripartire anche dopo qualche sconfitta. Ai ragazzi ho detto che quando si lotta e si gioca col cuore non si perde mai. Con grande onore torniamo a casa. Ripartiamo e cercheremo di non commettere qualche errore che abbiamo commesso oggi. Contro questo campioni al minimo errore ti castigano. Ci siamo distratti e ne hanno approfittato. Non credo che la Fiorentina abbia fatto una brutta figura oggi, anzi. Cabral ha faticato ma ci può stare, chiaro che avere più cinismo ti fa vincere queste partite. Anche Jovic ha avuto occasioni ma Handanovic è stato bravo. Giusto continuare fiducia a loro».

