Le parole di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City. Di seguito le sue parole.

«Resta tanta delusione perché ce la siamo giocata alla pari col Manchester City. Dispiace aver perso la partita più importante. Non dimentichiamoci che la squadra di Guardiola è stata costruita per vincere la Champions, la palla purtroppo non è entrata… Dispiace, dispiace veramente aver perso questa finale. Per quello che ha fatto l’Inter quest’anno in Champions, questa finale deve essere un punto di partenza e non un punto d’arrivo».

