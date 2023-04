#Inter, (alcune) buone notizie da Appiano Gentile: #Dimarco quest'oggi è tornato in gruppo, #Skriniar ha lavorato invece sul campo. Solo terapie invece per #Calhanoglu. Scarico per chi ha giocato ieri #InterFiorentina, normale seduta per gli altri.

