Scopri qui dove vedere il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi

Martedì alle ore 21:00 la Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia: ecco dove vedere il match.

La partita verrà trasmessa in diretta (ed in chiaro) su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/ per lo streaming.

L’articolo Coppa Italia, Juventus-Inter: dove vedere il match in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

