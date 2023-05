Il centrocampista nerazzurro si è infortunato nel primo tempo del derby di ritorno, subito si era capito che non era un problema lieve.

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.

Henrikh Mkhitaryan

Questo il comunicato ufficiale diffuso dall’Inter dopo gli esami svolti sull’armeno; la Gazzetta dello Sport prova a stimare i tempi di recupero sottolineando che lo staff medico proverà a recuperarlo per la finale di Champions League del 10 giugno. Non sarà semplice anche se mancano 23 giorni, non esattamente poco: il muscolo infortunato viene sollecitato spesso al momento di tirare

L’articolo Inter: distrazione muscolare per Mkhitaryan, si proverà a recuperarlo per la finale proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG