Registrato il cambio di proprietà il club nerazzurro si appresta ora a riprendere da dove aveva lasciato: ci sono da perfezionare 3 rinnovi.

L’Inter è passata da Suning ad Oaktree ma ci si augura che il cambiamento sia minimo considerato quanto bene sta andando la squadra sia in campo che fuori; le premesse per continuare l’ottimo processo di crescita ci sono tutte. La scelta di nominare Beppe Marotta presidente e di confermare tutti i dirigenti è un ottimo punto di partenza.

Giuseppe Marotta

Prossime mosse

I dirigenti potranno riprendere le negoziazioni per i rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Si tratta di discorsi molto ben avviati, c’è però da mettere nero su bianco e le prossime settimane saranno decisive in tal senso.

Le ultime

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico pubblicamente continua a garantire che non ci saranno problemi, le ultime dichiarazioni sono arrivate proprio ieri. L’allenatore ha un contratto che scade nel 2025: di solito ha sempre rinnovato per un anno ma quanto fatto in questa stagione suggerisce un rinnovo più lungo. Così accadrà: il piacentino firmerà fino al 2027 con stipendio che passerà dagli attuali 5,5 milioni a stagione ai 6,5 all’anno. Un incontro importante avverrà domani tra il suo agente Tullio Tinti e Beppe Marotta; resta da capire solo se il nuovo vincolo sarà un biennale con opzione o direttamente un triennale.

