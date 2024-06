I nerazzurri quasi sicuramente non confermeranno l’attuale vice-Sommer e ne cercheranno uno più giovane sul mercato.

L’Inter è alla ricerca di un vice affidabile del primo portiere Yann Sommer ed al momento gli obiettivi sono due: Bento Krepski dell’Athletico Paranaense e Josep Martinez del Genoa.

Il piano

L’elvetico con ogni probabilità resterà il titolare anche nella prossima stagione: quanto fatto in questa è piuttosto notevole ma va tenuto conto dei suoi 35 anni e del suo contratto in scadenza nel 2025. L’idea di Marotta e Ausilio è quello di comprare già ora un estremo difensore giovane per farlo ambientare con calma e senza troppe pressioni al nuovo club: il primo resterebbe Sommer ma l’eventuale nuovo arrivo avrebbe diverse possibilità di giocare con l’obiettivo di raccogliere nelle stagioni a venire l’eredità dell’ex Bayern Monaco.

Bento Krepski

Le cifre

Il preferito della dirigenza è Bento, non per altro perché è seguito da almeno un anno, tuttavia non si può trascurare l’ottimo primo anno in Serie A dello spagnolo. Il brasiliano è di un anno più giovane e costa sui 20 milioni di euro: secondo FcInter1908.it in realtà potrebbe essere possibile prelevarlo anche per 15. L’estremo difensore del Genoa invece costa una decina di milioni in più anche se con i liguri si potrebbe impostare un affare in prestito con obbligo di riscatto e pagamento rateizzato a partire dalle prossime stagioni. Se non si riuscirà ad acquistare nessuno dei due è possibile anche che si rinegozi il riscatto di Audero con la Sampdoria.

