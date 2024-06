I nerazzurri ancora non hanno risolto il rebus relativo al futuro dell’esterno olandese e quindi stanno sondando anche alcune alternative.

L’Inter sta negoziando il rinnovo del contratto anche di Denzel Dumfries visto che quello attuale scade nel 2025 e quindi c’è il rischio di perderlo a costo zero.

La situazione

L’olandese si trova bene a Milano anche se nella seconda parte di stagione non è stato un titolare fisso: le parti vorrebbero andare avanti insieme ma c’è diversità di vedute sul rinnovo. Il laterale chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione mentre i dirigenti non hanno intenzione di andare oltre quota 4; si tratta da molto mesi ormai ma c’è da tempo stallo. Una soluzione andrà trovata il prima possibile in un senso o nell’altro.

Dan Ndoye

Nuovo obiettivo

In caso di mancato rinnovo nelle prossime settimane, Dumfries potrebbe essere messo sul mercato; di certo per Marotta e Ausilio non sarà facile, nel caso, trovare un sostituto affidabile a buon mercato. Secondo Sky Sport l’Inter avrebbe effettuato un sondaggio per Dan Ndoye del Bologna: lo svizzero ha giocato come esterno offensivo agli ordini di Thiago Motta ma viene ritenuto in grado di ricoprire anche il ruolo di quinto, posizione in cui dovrebbe giocare anche in nazionale. I rossoblù ne fanno una valutazione importante, 25 milioni di euro; vedremo cosa succederà. Ndoye ha segnato 1 solo goal in campionato ma anche 1 in Coppa Italia, quello che ha eliminato i nerazzurri dalla competizione.

