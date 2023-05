Oggi ultimo giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla sua Inter, dopo i tanti impegni ravvicinati che hanno dovuto affrontare

Stanno per giungere al termine i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi alla squadra subito dopo la vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Atalanta. Oggi è infatti l’ultimo giorno prima del ritorno al lavoro ad Appiano Gentile (i calciatori nerazzurri hanno staccato la spina in modi diversi e c’è anche chi si è sposato, come Lautaro Martinez).

Il gruppo squadra si ritroverà domani a pranzo alla Pinetina per ricominciare gli allenamenti subito dopo, preparando la prossima sfida di campionato contro il Torino. Tanta attesa per scoprire le condizioni degli infortunati che in questi giorni hanno proseguito il loro lavoro individuale per recuperare: da Mkhitaryan a Skriniar, passando per Correa e D’Ambrosio.

L’articolo Inter, domani la ripresa degli allenamenti: attesa per il recupero degli infortunati proviene da Inter News 24.

