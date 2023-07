Inter, domani riposo e domenica partenza per il Giappone in vista della tourneè

Dopo la scorpacciata di gol nella sfida contro la Pergolettese, l’Inter si prepara al prossimo step della preparazione, ovvero la tourneè estiva in Giappone.

Come riportato da Pasquale Guarro su Twitter, i nerazzurri avranno una giornata di riposo domani, per poi ritrovarsi domenica mattina ad Appiano, con partenza per il Giappone prevista nel pomeriggio.

