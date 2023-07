Sky – Sommer-Inter, c’è fiducia, frenata per Trubin: le ultimissime sulla situazione portieri

Arrivano degli aggiornamenti interessanti dagli studi Sky Sport per quanto riguarda la situazione portieri dell’Inter.

Nonostante l’ultima frenata del Bayern Monaco per Sommer, c’è ottimismo e fiducia di riuscire a chiudere la trattativa. Sul fronte Trubin invece, la situazione non sembra delle migliori, visto la richiesta esosa del club ucraino per il portiere.

