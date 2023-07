Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla stampa dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore. Le dichiarazioni

PAROLE – «Mercato? Adesso proviamo, se troviamo…Immobile? Ciro rimane, mica l’ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. C’abbiamo 50 giocatori che vogliono tutti venire da noi, con il dollaro compri tutto, poi con Lotito il risultato è garantito. È una squadra che funziona, l’anno scorso abbiamo alcune situazioni da aggiustare e le stiamo aggiustando. Serviva un’altra punta ed è arrivata. È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così so’ boni tutti. Devi comprare i giocatori giusti e con la testa giusta. Io devo fare la squadra e so che devo fare. Oggi la prima priorità è il sostituto di Milinkovic. In regia ne abbiamo già tre, Cataldi, Marcos Antonio e Vecino. La priorità è Milinkovic. Rimane, ma chi ha detto che se ne va Se uno dice rimango è perché significa che se ne vuole andare. Ma qui nessuno se ne vuole andare».

