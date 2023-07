Emmanuel Gyasi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dallo Spezia a titolo definitivo

Emmanuel Gyasi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dallo Spezia a titolo definitivo.

COMUNICATO – Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Gyasi. Emmanuel Gyasi è un attaccante di nazionalità italiana e ghanese nato a Palermo l’11 gennaio 1994. Cresce nel settore giovanile della Pro Vercelli e del Torino, arrivando con i granata fino alla Primavera. Nell’estate 2014 il passaggio in prestito al Pisa in Serie C: qui Emmanuel fa il suo esordio nei professionisti, a settembre nella vittoria con il Savona. A gennaio il Toro lo gira in prestito al Mantova, dove Gyasi scende in campo 16 volte segnando la sua prima rete con i pro nel match con il Renate. Nella stagione successiva, sempre a titolo temporaneo, Emmanuel approda alla Carrarese: 24 presenze e 5 reti. È la sessione di mercato estiva del 2016 quando Gyasi diventa un calciatore dello Spezia, che lo manda in prestito alla Pistoiese: 35 presenze e 5 gol. Numeri simili sono quelli che il ragazzo evidenzia anche al Südtirol, guidato proprio da mister Paolo Zanetti: 36 apparizioni playoff inclusi e 4 reti. La stagione dopo, quella del rientro allo Spezia, è la prima in Serie B: Emmanuel fa l’esordio alla prima giornata e segna alla seconda nella vittoria con il Brescia. A fine stagione saranno 31 le gare giocate. Nel seguente campionato Gyasi conquista la promozione in Serie A: gioca con regolarità, fa 8 reti in campionato ed una decisiva nella finale di andata dei playoff con il Frosinone. A settembre 2020 arriva l’esordio in Serie A nel match con il Sassuolo; mentre a novembre segna per la prima volta in massima serie nel 2-2 con il Cagliari. Bilancio di 37 presenze e 4 reti con lo Spezia che conquista la salvezza. Risultato replicato nella stagione seguente. Nell’ultimo campionato con i liguri, Gyasi ha totalizzato 36 apparizioni e 6 gol. Nel marzo del 2021 viene convocato dalla nazionale ghanese, con cui esordisce nelle gara contro il Sudafrica, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa; in totale sono 3 le presenze con il Ghana.

