Le priorità dei nerazzurri al momento sono rifare tutto il parco degli estremi difensori e riportare il belga a Milano.

L’Inter proverà a chiudere 4 colpi in entrata dopo la probabile cessione di Onana, si tratta di 3 portieri ed un centravanti, molto probabilmente Romelu Lukaku. Ma la rosa non sarebbe completa neanche dopo questa 4 operazioni: mancano un difensore centrale, un vice-Dumfries ed una mezzala anche se l’imperativo sarà sempre quello di spendere il meno possibile.

Lazar Samardzic

Il Corriere dello Sport ritiene che Merih Demiral sia un’ipotesi in prestito per la difesa; si punta Emil Holm dello Spezia per la fascia destra anche se la sua valutazione è importante. A centrocampo Samardzic costa troppo mentre il parametro zero Pereyra non è al momento una priorità. In caso di cessione di Gosens, infine, si proverebbe a prelevare dal Monza Carlos Augusto.

L’articolo Inter: dopo i portieri e Lukaku si punta ad un difensore centrale, un esterno destro ed un centrocampista proviene da Notizie Inter.

