Inter: dopo la debacle Inzaghi rivolta la squadra per ripartire

Quali decisioni prenderà Inzaghi dopo la sconfitta contro la Fiorentina? Potrebbero esserci cambiamenti radicali.

In seguito alla pesante sconfitta contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha chiamato a raccolta i suoi giocatori alla Pinetina. L’obiettivo era far metabolizzare il passo falso e innescare una reazione immediata. Subito dopo il match, il tecnico ha esortato il gruppo a non usare assolutamente la fatica fisica come alibi, sottolineando che la parola “stanchezza” non doveva essere presa in considerazione. Il discorso di Inzaghi è stato un momento cruciale per rialzare il morale e fare chiarezza sul percorso da intraprendere.

Il gruppo si prepara al rilancio: assenze e ritorni

Alla ripresa delle attività, gli unici a non partecipare agli allenamenti sono stati Correa, ancora alle prese con un infortunio, e Dimarco, che non era al meglio per via di sintomi influenzali. L’allenamento è stato il primo passo per voltare pagina, con una sessione video in cui sono stati analizzati gli errori della partita contro la Fiorentina. Il tecnico, pur senza voler attuare grosse rivoluzioni, ha insistito sulla necessità di una risposta forte da parte della squadra.

I cambiamenti in vista

Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sta pensando ad alcune modifiche alla formazione. Il rientro di Acerbi, assente dal 23 novembre per infortunio, sembra essere imminente. Il difensore centrale darà finalmente respiro a un De Vrij che, a 33 anni, ha giocato quasi tutte le partite da titolare. Un altro cambiamento riguarda la fascia destra, dove Zalewski è pronto per il debutto dal primo minuto, soprattutto per via della squalifica di Dumfries. Il polacco sembra poter essere preferito a Darmian. Infine, in attacco, il tecnico dovrà decidere se confermare il tandem Thuram-Lautaro o se dare una chance a Taremi, valutando le dinamiche della squadra e le necessità offensive per il prossimo impegno.

Leggi l’articolo completo Inter: dopo la debacle Inzaghi rivolta la squadra per ripartire, su Notizie Inter.