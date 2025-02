Inter: il crollo di Firenze nasconde un guaio ancora più grosso

Continuano ad arrivare critiche anche pesanti ai nerazzurri per la sconfitta maturata all’Artemio Franchi.

Dopo la sonora sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita. Secondo il giornalista, la prestazione dei nerazzurri è stata tra le peggiori degli ultimi due anni. De Grandis ha sottolineato che la squadra non ha mai messo in difficoltà l’avversario, che invece ha dominato senza problemi. A suo avviso, i cambi dovevano essere effettuati prima, soprattutto considerato che la squadra non riusciva a creare occasioni; emblematica in tal senso l’ammissione di Inzaghi nel post-gara. Un altro aspetto evidenziato è stato l’errore difensivo di Bisseck, che ha perso la marcatura su Kean, un episodio che ha contribuito a compromettere ulteriormente la gara.

Infortuni, stanchezza e decisioni tardive

Il giornalista ha poi analizzato gli aspetti tecnici e fisici della squadra. Secondo De Grandis, l’Inter di quest’anno ha faticato soprattutto sotto il profilo fisico, con alcuni giocatori che sembrano aver perso la brillantezza. Sebbene l’età non sembri essere un fattore determinante, De Grandis ha ipotizzato che la stanchezza accumulata possa aver influito sulle prestazioni. Ha anche commentato negativamente l’errore di Dimarco, noto per la sua abilità tecnica, che ha commesso un passaggio sbagliato, quella che ha portato al 3-0 di Kean, un incidente che difficilmente si ripeterà. De Grandis ha poi tracciato un paragone con altre squadre di Serie A, come il Napoli, sottolineando la superiorità fisica degli azzurri rispetto all’Inter, pur riconoscendo che la squadra nerazzurra possiede una grande capacità di palleggio.

L’incontro di lunedì e l’aspetto che più di tutti spaventa

Guardando al futuro, De Grandis ha suggerito che la partita contro la Fiorentina, che si giocherà lunedì, potrebbe essere un’opportunità per l’Inter di riscattarsi. La possibilità di affrontare nuovamente i viola, pur con una formazione diversa, potrebbe favorire il rilancio della squadra. Il giornalista ha parlato di una possibile reazione positiva dopo una sconfitta pesante come quella subita, anche se, come ha ammesso, non si può sapere con certezza se quella contro la Fiorentina fosse solo un incidente di percorso. L’Inter avrà bisogno di fare scelte decisive, soprattutto in termini di formazione e approccio tattico, se vuole risalire la classifica e ritrovare la sua identità. Nel corso della sua analisi però il giornalista ha sottolineato che il Milan ha dimostrato a tutti come rendere inoffensiva e battere l’Inter: ora molte squadre hanno preso spunto e perciò stanno mettendo in difficoltà i nerazzurri. Riuscirà Inzaghi a trovare delle contromosse?

