Inter in allarme: un titolare è KO

Un imprevisto rischia di stravolgere i piani di Inzaghi per la sfida contro la Fiorentina: un titolare è in forte dubbio.

L’Inter ha concluso l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile con qualche segnale incoraggiante, ma anche con un imprevisto che potrebbe complicare i piani per la prossima partita. La squadra nerazzurra si ritroverà domattina per la rifinitura, con Simone Inzaghi che valuterà gli ultimi dettagli tattici e le condizioni di alcuni giocatori chiave. Tra le note positive, spicca il ritorno in gruppo, seppur parziale, di Joaquin Correa, che ha svolto parte della seduta con il resto della squadra. L’attaccante argentino è ancora lontano dalla miglior condizione, ma potrebbe essere convocato già per la sfida contro la Fiorentina, anche se l’obiettivo resta averlo al massimo della forma contro la Juventus. In difesa, Francesco Acerbi è pronto a rientrare dopo tre mesi di stop, un recupero che permetterebbe di far rifiatare Stefan De Vrij nelle prossime gare. La squadra di Inzaghi è reduce dalla tremenda batosta di Firenze dovuta forse ad un aspetto trascurato dai più.

Un’assenza che cambia i piani di Inzaghi

Le scelte di formazione stanno prendendo forma, ma un problema dell’ultima ora rischia di modificare le strategie dell’allenatore nerazzurro. Come riporta Sky Sport, Federico Dimarco anche oggi non si è allenato con il gruppo a causa di un attacco febbrile che lo continua a debilitare. Una situazione che complica i piani di Inzaghi, il quale sperava di avere il numero 32 al top della forma in vista della serie di impegni ravvicinati.

Dimarco out: una scelta obbligata sulla fascia

Il laterale sinistro non sarà al meglio per la trasferta di Firenze e partirà nuovamente dalla panchina, lasciando spazio a Carlos Augusto dal primo minuto. L’ex Monza si sta ritagliando un ruolo sempre più importante e avrà un’altra occasione per dimostrare il proprio valore. Il tecnico nerazzurro spera di recuperare Dimarco per il prossimo big match contro la Juventus, ma molto dipenderà dall’evoluzione del suo stato febbrile nei prossimi giorni.

Leggi l’articolo completo Inter in allarme: un titolare è KO, su Notizie Inter.