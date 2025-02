Inter-Fiorentina: Inzaghi cambia tutto? I dubbi del tecnico per una gara importantissima

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina, ma Inzaghi sta valutando modifiche alla formazione.

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina con alcune novità di formazione che potrebbero modificare gli equilibri della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sta valutando di ricorrere a diverse rotazioni per gestire al meglio le energie dei suoi giocatori, soprattutto in un periodo così intenso della stagione. Un’assenza per nulla da sottovalutare è già certa.

Un’assenza pesante cambia i piani di Inzaghi

A complicare la situazione arriva un imprevisto che costringerà il tecnico nerazzurro a rivedere le proprie strategie. Federico Dimarco, infatti, non sarà al meglio per la sfida contro la Fiorentina a causa di un attacco febbrile che lo costringe da giorni ad allenamenti personalizzati. Il laterale sinistro, fondamentale nel gioco dell’Inter, partirà dalla panchina, lasciando spazio a Carlos Augusto dal primo minuto.

Tutti i dubbi del tecnico

Tra le mosse più probabili, c’è il ritorno dal primo minuto di Benjamin Pavard nella difesa a tre al posto di Yann Bisseck. A centrocampo, salgono le quotazioni di Nicolò Barella, che potrebbe rientrare nella formazione titolare sostituendo Davide Frattesi. Anche Mkhitaryan e De Vrij potrebbero partire dalla panchina, con Francesco Acerbi in lizza per una maglia dall’inizio. In attacco, Mehdi Taremi spinge per una chance dal primo minuto dopo settimane di attesa anche se Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano i favoriti. L’iraniano non è ancora riuscito a trovare continuità nel minutaggio e questa potrebbe essere l’occasione giusta per testarlo in una partita così delicata. Inzaghi vuole valutare tutte le opzioni a disposizione, considerando anche le condizioni fisiche della squadra dopo le ultime settimane dense di impegni. La Fiorentina sarà un avversario ostico e per l’Inter sarà fondamentale trovare la miglior combinazione possibile per affrontare la gara con il giusto equilibrio.

Leggi l’articolo completo Inter-Fiorentina: Inzaghi cambia tutto? I dubbi del tecnico per una gara importantissima, su Notizie Inter.