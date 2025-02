Lautaro è tornato ma resta sotto accusa per un motivo ben preciso

Il momento dei nerazzurri non è dei più felici dopo la batosta di giovedì scorso: il capitano sta sicuramente meglio di inizio campionato ma non è ancora al top.

Lautaro Martinez, uno dei punti di riferimento più solidi dell’Inter, ha raggiunto un traguardo importante con i suoi 144 gol in nerazzurro, salendo al sesto posto nella classifica dei bomber storici del club; questo, tra l’altro, lo rende molto appetibile all’estero e non si può certo dare per assodata la sua permanenza. Nonostante questi numeri impressionanti, il capitano nerazzurro deve fare i conti con qualche aspetto negativo della sua stagione. I numeri parlano chiaro: in 9 partite contro le prime nove squadre della classifica, Lautaro ha segnato solo due gol, entrambi contro Bologna e Roma. La difficoltà di trovare la rete nelle sfide decisive sta diventando un tema ricorrente e potrebbe essere un fattore cruciale nelle prossime partite.

Il problema degli scontri diretti

L’Inter ha vissuto momenti difficili negli scontri diretti di campionato, e uno dei motivi di questa difficoltà potrebbe essere proprio la scarsa produttività di Lautaro contro le squadre top; è quanto evidenzia Tuttosport. Mentre il capitano continua a brillare contro le squadre di medio-bassa classifica, le partite contro Napoli, Juventus, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma hanno visto il Toro incidere molto poco. Questo gap nelle prestazioni potrebbe spiegare, almeno in parte, perché la squadra ha faticato a brillare nelle gare più importanti. Con un attaccante di qualità come Lautaro, è impensabile che una squadra di vertice non possa fare affidamento sulla sua capacità di segnare nelle partite che contano.

La sfida decisiva contro la Fiorentina

Il problema di Lautaro potrebbe trovare una svolta già domani, quando l’Inter affronterà di nuovo la Fiorentina. Sarà un banco di prova per il capitano nerazzurro, che dovrà dimostrare di saper segnare anche contro le grandi squadre. La pressione su di lui è alta, visto l’interesse dell’Arsenal, che secondo fonti inglesi sarebbe pronto a offrire una cifra monstre per portarlo in Premier League la prossima estate. Lautaro dovrà rispondere con i gol nei match decisivi, ma la sua evoluzione in queste sfide potrebbe essere fondamentale per il futuro della squadra.

