Inter pronta ad accogliere il nuovo giocatore: l’affare potrebbe avere ripercussioni sorprendenti

I nerazzurri, sotto indicazione della nuova proprietà, hanno optato per un cambio di strategia netto sul mercato i cui risvolti si iniziano ad intravedere.

Domani è una data importante per l’Inter e per Petar Sucic. Il giovane centrocampista croato, appena acquistato dalla Dinamo Zagabria, arriverà a Milano per le visite mediche. Un passo decisivo per il suo trasferimento al club nerazzurro, dopo settimane di trattative: i tifosi già si chiedono quali sono le sue caratteristiche e quale impatto sulla squadra potrà avere. Nonostante fosse già previsto il suo arrivo nei giorni successivi alla chiusura del mercato di gennaio, le parti hanno deciso di posticipare il trasferimento di qualche giorno. La serata di domani segnerà anche il suo primo contatto con l’ambiente interista, dato che assisterà dal vivo alla sfida tra l’Inter e la Fiorentina a San Siro; è quanto riporta Tuttosport.

Un acquisto atteso e una condizione fisica da monitorare

Sucic è un affare per giugno: il croato, che sta recuperando dalla frattura del metatarso del piede destro, chiuderà la stagione con la sua attuale squadra, la Dinamo Zagabria allenata da Fabio Cannavaro. Il giocatore dovrà aspettare fino al Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti a partire da metà giugno, per unirsi ufficialmente alla squadra di Simone Inzaghi. La sua condizione fisica verrà monitorata con attenzione, ma l’Inter è già proiettata verso l’integrazione del giovane talento nel proprio sistema di gioco.

Il rovescio della medaglia

Sucic è visto come un’alternativa al possibile addio di Davide Frattesi, ma anche come un potenziale vice Hakan Calhanoglu. Il suo acquisto, fissato per 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, risponde a un’esigenza di rafforzare la rosa in vista dei prossimi impegni e dei cambiamenti che arriveranno in estate. L’Inter, infatti, potrebbe valutare una cessione di Frattesi per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, rendendo ancora più rilevante l’inserimento del giovane croato nel progetto tecnico della squadra.

