L’Inter lavora per il post-Mkhitaryan con un obiettivo ben preciso

L’Inter sogna Nico Paz, ma una mossa del Como potrebbe rendere tutto più complicato. Il futuro del giovane talento argentino è tutto da scrivere.

L’Inter è alla ricerca del sostituto ideale di Henrikh Mkhitaryan, e uno dei nomi più caldi nella lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Nico Paz. Il fantasista argentino, classe 2005, ha attirato l’attenzione di numerosi club per diversi motivi. L’Inter, da tempo interessata al giovane, sta cercando di capire se è possibile portarlo a Milano: la situazione si sta rivelando tutt’altro che semplice anche se c’è più un jolly da giocarsi.

La concorrenza e gli ostacoli dell’operazione Nico Paz

Non è solo l’Inter a guardare con interesse al futuro di Nico Paz. Il giovane argentino è nel mirino anche di altre big italiane, tra cui il Milan, e l’operazione per acquisirlo risulta particolarmente complessa. Il Como, come riporta Tuttosport, non ha intenzione di perdere il suo gioiello e sta lavorando per eliminare le clausole che permetterebbero al Real Madrid di ricomprarlo. I Blancos vantano un diritto di riacquisto per 12 milioni e una percentuale del 50% sulla futura vendita di Paz. Il Como sta cercando di negoziare con il club madrileno per eliminare questi vincoli, ma l’esito dell’operazione rimane incerto.

Il Como tenta di blindare Nico Paz e l’Inter rischia di restare fuori

La vera sfida per l’Inter non è solo competere con altri club, ma far fronte alla strategia del Como, pronto a fare un’offerta consistente per trattenere Nico Paz. Secondo il quotidiano piemontese, il club lombardo sarebbe disposto a offrire 15 milioni, se non addirittura 20, per rimuovere le clausole che legano il suo futuro al Real Madrid. In questo scenario, l’Inter si trova in difficoltà, visto che l’acquisto del giovane argentino potrebbe diventare ancora più complicato. In soldoni, la mossa del Como potrebbe chiudere le porte all’Inter.

