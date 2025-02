L’Inter cambia filosofia ma la porta resta aperta per il colpo a sorpresa

Dopo anni di acquisti a parametro zero, l’Inter sta riscrivendo la sua strategia di mercato. Qual è il vero obiettivo della dirigenza per il futuro della squadra?

Negli ultimi anni, l’Inter ha costruito una solida reputazione grazie ai colpi a parametro zero, strategia che ha permesso al club di rinforzarsi senza gravare sulle finanze. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha puntato su giocatori di valore che, pur non avendo costi di cartellino, garantivano un impatto significativo in campo. Tuttavia, con l’arrivo di Oaktree e il cambio di approccio alle operazioni finanziarie, il mercato dell’Inter sta subendo una trasformazione radicale. In entrata si segnala l’interesse per un profilo insospettabile.

L’Inter guarda al futuro con nuovi obiettivi

Con l’obiettivo di ringiovanire la rosa, la dirigenza dell’Inter ha cambiato direzione. Non si punterà più solamente su giocatori esperti a parametro zero, ma soprattutto su giovani talenti da valorizzare nel lungo termine. Per questo motivo si parla di un innesto giovane in difesa che però sia già in grado di giocare ad alti livelli; discorso più difficile per l’attacco anche se le caratteristiche degli obiettivi sono le stesse.

Il futuro dell’Inter: la vera sfida è ora

Nonostante quanto detto sopra, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter non perde di vista i profili di Jonathan David, attaccante del Lille, e Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen. Entrambi sono giocatori di grande talento che si libereranno a costo zero a fine stagione. Il problema sono le altissime richieste economiche che, al momento, hanno impedito ai nerazzurri di intavolare le trattative. L’Inter però non ha abbandonato l’idea di rinforzare la rosa con uno dei due anche se Oaktree potrebbe non essere d’accordo: l’obiettivo è ringiovanire ma anche con l’idea di generare plusvalenze, se si acquistano giocatori con stipendi molto elevati, risulterà molto difficile venderli.

