Inter: l’attacco è in crisi? La gara di Firenze riporta alla luce l’annoso problema

Non è solo una questione di età: tra scelte tattiche, infortuni e rinforzi mancati, l’Inter potrebbe aver perso parte della sua pericolosità.

L’Inter sta cercando di lottare per vincere tutte le competizioni a cui partecipa ma ultimamente stanno sorgendo diverse difficoltà. Simone Inzaghi, ad esempio, ha schierato una formazione sorprendente nella partita di Champions League contro la Stella Rossa: gli 11 in campo avevano un’età media di 31 anni. Un dato che ha suscitato riflessioni all’interno dell’Inter, in particolare riguardo alla necessità di un cambiamento nell’organico. La necessità di rinforzare la rosa con giovani talenti, come il prossimo arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, è sempre più impellente; questo però non significa che il grande colpo a zero non può esserci.

La scarsa imprevedibilità dei nerazzurri

Un altro problema emerso dalla partita sciagurata contro la Fiorentina riguarda la difficoltà nel superare la difesa avversaria. L’Inter, pur mantenendo il possesso palla (ad esempio, il 72% a Firenze), ha faticato a creare occasioni da gol efficaci, riuscendo a effettuare solo due tiri diretti verso la porta. Questo problema è stato acuito dall’atteggiamento tattico degli avversari: sia il Milan di Conceicao che la Fiorentina di Palladino si sono schierati con moduli difensivi solidi come il 4-4-2, ponendo un uomo in più a bloccare i costruttori di gioco. A causa di questa situazione, l’Inter ha dovuto rivedere la propria strategia offensiva, ma il risultato è stato comunque insufficiente.

L’Inter aveva già provato a risolvere la cosa

La scorsa estate, l’Inter aveva pensato a rinforzi per colmare questa lacuna. Tra le opzioni più discusse c’era il possibile acquisto di Gudmundsson, mentre in inverno era stato preso in considerazione l’acquisto di Marco Asensio nel caso in cui Arnautovic avesse deciso di partire. Tuttosport sostiene che il problema principale risiede nelle loro caratteristiche. Entrambi, infatti, hanno superato la soglia dei 30 anni e non possiedono la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica contro difese ben organizzate. Questo ha portato l’Inter a riflettere profondamente sul futuro del reparto offensivo.

Leggi l’articolo completo Inter: l’attacco è in crisi? La gara di Firenze riporta alla luce l’annoso problema, su Notizie Inter.