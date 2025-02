Inter, il declino è inevitabile? Ecco cosa rischia davvero la squadra di Inzaghi

Le lacune della rosa, gli errori di mercato e un calendario impietoso: l’Inter sta facendo i conti con tutto ciò a questo punto della stagione.

Il giornalista Gianni Visnadi, dalle pagine de Il Giornale, ha lanciato un attacco diretto alla rosa dell’Inter, mettendo in luce debolezze strutturali che si stanno manifestando da tempo. La sconfitta contro la Fiorentina ha agito da amplificatore, rivelando in modo ancora più netto le difficoltà della squadra. In particolare, Visnadi ha sottolineato il fatto che Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati impiegati insieme in cinque partite consecutive, un segno evidente della sfiducia di Simone Inzaghi nei confronti degli altri attaccanti; anche il Toro, però non è esente da critiche. L’analisi critica si è poi concentrata sul mercato che non ha risolto i problemi: Taremi è descritto come un flop mentre è stata sbagliata la scelta fatta un anno e mezzo fa di puntare su Arnautovic.

Il lato oscuro della rosa nerazzurra

Visnadi ha continuato la sua analisi, dicendo che l’Inter appare come una squadra ormai vecchia, con alcuni elementi cruciali che non sono più quelli dello scorso anno. Francesco Acerbi, con le sue numerose partite perse e una presenza limitata in panchina, diventa il simbolo di un gruppo che sta invecchiando. Mkhitaryan, purtroppo, non è più quel giocatore che aveva sorpreso la scorsa stagione, e le finanze del club non consentono di fare il mercato necessario per rinforzare la squadra. In questo contesto, Visnadi ha messo in evidenza come l’apparenza del successo, come la qualificazione al G8 di Champions, non nasconda le carenze strutturali della squadra. È evidente che dietro i numeri di prestigio si celano dei limiti che non possono essere ignorati.

Il rischio di un campionato a metà strada

La partita di domani con la Fiorentina diventa un crocevia fondamentale per l’Inter. Con il rischio di trovarsi a sei punti di distacco dal Napoli la situazione si fa delicata. Visnadi sottolinea che, a differenza di Conte che ha ancora 15 partite di campionato da disputare, Inzaghi ha già accumulato un carico di 34 partite, con altre 18 ancora da giocare. Questo significa che l’Inter sta affrontando un calendario molto più intenso, con il rischio di arrivare stanca e impreparata alle fasi decisive del campionato, mentre il Napoli avrà il tempo per concentrarsi su un obiettivo unico. La distanza tra i due club potrebbe diventare insostenibile per via anche del fatto che le seconde linee non riescono nemmeno ad avvicinarsi al rendimento dei titolari.

Leggi l’articolo completo Inter, il declino è inevitabile? Ecco cosa rischia davvero la squadra di Inzaghi, su Notizie Inter.