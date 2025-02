Inter, il futuro è già scritto? Due giovani promesse stanno per cambiare tutto

Con una rosa anziana e tanti dubbi, l’Inter si sta preparando ad un cambio radicale nella prossima estate.

L’Inter si trova di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro: l’età media della rosa, 29,7 anni, è la più alta della Serie A. Questo dato, se paragonato alle altre grandi del campionato, suona come un campanello d’allarme. Le difficoltà legate alla gestione di una squadra con molti elementi ormai più vicini alla fine della carriera che all’inizio sembrano ormai evidenti, con l’Inter che fatica a rinnovarsi. In questo contesto, la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su una possibile accelerazione nel mercato, per offrire a Simone Inzaghi soluzioni più giovani e dinamiche. La finestra di mercato invernale si è appena chiusa, ma non c’è tempo da perdere per pianificare le mosse future: non si possono escludere colpi a costo zero.

L’Inter si prepara al futuro con giovani promesse

In cima alla lista delle operazioni strategiche per il rinnovamento, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è Francesco Pio Esposito, bomber attualmente in prestito allo Spezia, che si è messo in evidenza con 12 gol in 23 partite di Serie B. La dirigenza nerazzurra è convinta del suo potenziale e vedrebbe nel giovane attaccante un ottimo vice per Lautaro e Thuram. Il suo ritorno a Milano a luglio sembra sempre più probabile. Arnautovic e Correa verranno lasciati andare senza rinnovo mentre un’altra incognita resta legata al futuro di Taremi, che finora non ha soddisfatto le attese, e che potrebbe essere messo in discussione.

L’Inter punta forte su Castro per il rinnovo dell’attacco

Oltre al più piccolo dei fratelli Esposito, l’Inter sta studiando anche l’opportunità di ingaggiare Santiago Castro, attaccante del Bologna che si è guadagnato il soprannome di “Lautarito” per le sue somiglianze con Lautaro Martinez, sia nelle movenze che nel gioco. L’Inter sta valutando attentamente la richiesta del Bologna, che si preannuncia importante, ma il club nerazzurro è determinato a provare a portarlo a Milano già a luglio.

