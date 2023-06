I nerazzurri faranno sicuramente un colpo a centrocampo considerata la partenza di Roberto Gagliardini; è quanto è emerso dal summit di ieri.

Inzaghi, Zhang ed i dirigenti Marotta e Ausilio hanno pianificato le prossime mosse di mercato: il tecnico ha chiesto un rinforzo di livello a centrocampo. Il primo obiettivo è finito per essere Sergej Milinkovic-Savic: il serbo è in uscita dalla Lazio perché ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024; i biancocelesti devono venderlo ora se non vogliono perderlo a zero.

La richiesta è di 30 milioni e l’Inter sta già parlando con il suo agente: il Sergente ha fatto sapere che riabbraccerebbe il suo ex allenatore Inzaghi. Lo riporta il Corriere della Sera che aggiunge anche che Sarri vorrebbe una sua cessione in tempi rapidi per pensare velocemente alla sua sostituzione.

