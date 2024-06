L’Inter prepara il prossimo mercato con il dubbio Arnautovic e la certezza di un arrivo in difesa. La strategia del Club.

All’indomani dell’incontro tra il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, e i rappresentanti della nuova proprietà Oaktree, iniziano a prendere forma le strategie di mercato del club nerazzurro. La sessione estiva di trasferimenti si avvicina e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, le mosse dell’Inter si stanno definendo tra conferme e potenziali nuovi arrivi.

Il parere di Inzaghi e la strategia offensiva

Simone Inzaghi sembra avere idee chiare riguardo la composizione del suo attacco per la prossima stagione. L’allenatore piacentino intende mantenere un quartetto offensivo formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Tuttavia, il futuro di quest’ultimo appare incerto: un’eventuale cessione dell’austriaco potrebbe aprire le porte a nuovi innesti in attacco. La strategia dell’Inter, però, non prevede rivoluzioni massicce nel reparto offensivo, puntando piuttosto sulla continuità.

Questioni difensive e il dilemma dumfries

La difesa è un altro reparto su cui la dirigenza dell’Inter e Inzaghi stanno concentrando la loro attenzione. L’obiettivo è l’arrivo di un nuovo difensore centrale per rafforzare il reparto arretrato. Inoltre, si attendono sviluppi riguardo il futuro di Denzel Dumfries, il cui contratto scade nel 2025. La possibilità di un rinnovo è ancora in discussione, e il suo esito influenzerà direttamente le mosse di mercato dei nerazzurri. Un mancato accordo potrebbe infatti portare alla cessione del laterale olandese per evitare di perderlo a parametro zero.

Oaktree e il futuro dirigenziale dell’Inter

Con l’arrivo della nuova proprietà Oaktree, l’Inter si prepara a vivere una fase di transizione anche a livello dirigenziale. Nonostante ciò, la gestione operativa del club resterà affidata all’attuale dirigenza. Un appuntamento cruciale sarà l’assemblea dei soci prevista per il 4 giugno, durante la quale verranno nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il presidente. Questo momento rappresenterà un passo fondamentale nell’ambito della programmazione futura dell’Inter, sia in termini di strategie di mercato che di organizzazione interna.

In attesa degli sviluppi futuri, l’Inter e Simone Inzaghi lavorano a stretto contatto per delineare la squadra che affronterà la prossima stagione, con l’intento di combinare ambizione sportiva e sostenibilità economica nel contesto del nuovo corso intrapreso con Oaktree.

