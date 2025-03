Inter, due giocatori fuori ruolo: cosa nasconde davvero questo azzardo?

Due cambi tattici inaspettati per l’Inter: Inzaghi è pronto a stravolgere le posizioni di due big per necessità.

Paolo Condò a Sky Sport ha analizzato le possibili modifiche tattiche che Simone Inzaghi potrebbe adottare in vista del match contro il Feyenoord di stasera. Gli infortuni di tutti gli esterni tranne Dumfries hanno costretto l’allenatore dell’Inter a rivedere alcune scelte, soprattutto in difesa e a centrocampo. L’infortunio di Dimarco porta Bastoni a occupare il ruolo di esterno sinistro. Secondo Condò, Bastoni, che prima di arrivare all’Inter ha giocato come terzino sinistro di una difesa a 4, ha mostrato grande versatilità, specialmente nelle ultime stagioni in cui ha arricchito il suo gioco con incursioni offensive. La sua capacità di coprire tutta la fascia lo rende un sostituto ideale per Dimarco, pur dovendo adattarsi completamente al nuovo compito.

La posizione di Mkhitaryan: ruolo insolito per l’ex Roma

Condò ha poi discusso la possibilità che Mkhitaryan venga utilizzato come esterno alto di centrocampo. Sebbene il centrocampista possieda una visione di gioco fuori dal comune, la sua adattabilità potrebbe essere messa alla prova in un ruolo che richiede maggiore intensità fisica. L’armeno ha il talento per farlo, ma, come sottolinea Condò, l’età avanzata potrebbe limitare la sua capacità di sostenere un impegno costante lungo tutta la fascia. L’ex Roma ha già dimostrato in passato di essere in grado di ricoprire diversi ruoli, ma, in questo caso, Inzaghi potrebbe rischiare una carta importante, con il rischio di non sfruttare appieno le potenzialità del centrocampista.

Il vero rischio dell’Inter: un inedito centrocampo contro il Feyenoord

Nonostante le potenzialità dei singoli, Condò solleva un dubbio più profondo: come si comporterà il centrocampo dell’Inter senza alcuni dei suoi titolari? Con Mkhitaryan eventualmente spostato sull’esterno a gara in corso (si dovrebbe iniziare con un 3-5-2 con l’armeno in panchina), l’Inter potrebbe trovarsi a dover affrontare il Feyenoord con una configurazione tattica inedita, che non consente lo stesso equilibrio e la stessa solidità a centrocampo. La partita si preannuncia complicata, e il rischio di un approccio disorganizzato potrebbe compromettere la stabilità della squadra, in particolare in fase difensiva.

