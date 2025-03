L’Inter punta al Triplete: questi dati statistici rivelano quanto sia veramente “impossibile” l’impresa

I nerazzurri sognano l’en-plein ma i numeri ci aiutano a capire quanto sia davvero possibile compiere l’impresa.

Vincere tutto è il sogno di ogni allenatore, ma inseguire il triplete è certamente un cammino tortuoso, fatto di pressioni costanti e sfide interminabili: infatti non mancano gli scettici. L’Inter di Simone Inzaghi è nel pieno di questa corsa, con la consapevolezza che ogni partita potrebbe essere decisiva. Il duello a distanza con il Napoli è il primo banco di prova di una serie di incontri che definiscono la stagione. Non mancano nemmeno i derby con il Milan in Coppa Italia e l’ambizione di prolungare il cammino europeo fino alla finale di Monaco di Baviera. La squadra si ritrova così a gestire le emozioni di una stagione intensa, con il Mondiale per Club che si avvicina a grandi passi.

Il dato che fa riflettere

Come riporta il Corriere dello Sport, sono solo cinque squadre ancora in corsa per il triplete. Accanto alla squadra di Simone Inzaghi, infatti, si trovano i giganti del PSG, che dominano la scena in Francia, ma anche i colossi spagnoli come Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, che si stanno sfidando in Liga, Coppa del Re e Champions League.

Inzaghi al bivio: la sfida più grande

Queste realtà sono tutte impegnate su più fronti e stanno lottando per conquistare tutti i trofei a loro disposizione. Le altre squadre, purtroppo per loro, hanno già lasciato qualcosa per strada, incapaci di mantenere il passo in tutte le competizioni. Il duello è senza sosta e le emozioni si fanno sempre più forti, con il cuore di Inzaghi e dei suoi giocatori che batte all’unisono con le ambizioni di una stagione che potrebbe scrivere la storia. Stasera a Rotterdam, la squadra di Simone Inzaghi affronterà la sua quarantesima partita stagionale: per far capire meglio le cose, i nerazzurri stanno duellando con il Napoli che raggiungerà lo stesso numero di partite solo il 25 maggio.

