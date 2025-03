Inter, il ritorno di Sommer: Inzaghi ha già deciso, ma c’è un dettaglio che potrebbe sorprendere tutti

Sommer è pronto a tornare, ma Inzaghi ha una scelta che lascia tutti a bocca aperta: che sia l’inizio di un’alternanza?

La notizia del rientro di Yann Sommer tra i convocati per la trasferta a Rotterdam ha suscitato sorpresa tra i tifosi dell’Inter. Nonostante si fosse allenato regolarmente con i compagni, grazie al tutore che sembrerebbe aver eliminato i rischi relativi all’infortunio al pollice della mano destra operata, il suo ritorno in campo avverrà con cautela: è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha confermato che sarà ancora Josep Martinez a difendere la porta, decisione che appare dettata da due fattori. Il tecnico già rischia parecchio per altri motivi.

Il ritorno di Sommer: tempistiche più veloci del previsto

La tempistica del ritorno di Sommer è stata sorprendentemente rapida. Inizialmente, si pensava che il portiere svizzero sarebbe stato pronto solo dopo la sosta di metà marzo, ma le circostanze hanno accelerato il suo recupero. Questo permetterà a Inzaghi di avere una scelta in più per le prossime partite cruciali. La calma con cui l’ex Bayern Monaco gestisce il pallone con i piedi è uno dei motivi per cui Inzaghi stravede per lui, ma il suo ritorno non sarà affrettato. Un passo alla volta, con l’obiettivo di rientrare gradualmente e senza creare sconvolgimenti all’interno della squadra.

La sfida di Inzaghi: come gestire il recupero di Sommer

Il portiere svizzero non giocherà stasera per due motivi: il primo riguarda la gestione dello spogliatoio, il tecnico che non vuole penalizzare lo spagnolo, che ha ben figurato nelle sue recenti apparizioni. Il secondo motivo riguarda il bisogno di Sommer di completare il suo processo di recupero, senza forzare troppo il rientro in competizione. Inzaghi si trova ora a dover gestire una situazione delicata. Nella partita contro il Monza di sabato prossimo il portiere svizzero avrà la possibilità di riprendersi il suo posto da titolare, ma solo dopo altri giorni di allenamenti. Sarà interessante osservare come il tecnico gestirà la competizione tra i due portieri, visto che Sommer ha recuperato più velocemente del previsto.

