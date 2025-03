Inzaghi punta sui 2005: battesimo di fuoco in Olanda?

Tre ragazzi del 2005 volano con l’Inter a Rotterdam per la sfida di Champions. Ma cosa ha spinto Inzaghi a chiamarli? E soprattutto… giocheranno davvero?

Nella distinta ufficiale della partita di stasera, Feyenoord-Inter, c’è qualcosa che cattura l’attenzione più di ogni altra. Tra i convocati nerazzurri, infatti, compaiono tre giovani talenti: Matteo Motta, Daniele Quieto e Mike Aidoo. L’atmosfera del De Kuip, notoriamente infuocata nelle grandi occasioni, sarà lo sfondo della loro prima esperienza europea con la prima squadra. Simone Inzaghi ha preso questa decisione per via di esigenze numeriche, ma per i tre ragazzi sarà un’occasione unica per respirare l’aria della Champions League. La Gazzetta dello Sport approfondisce le loro caratteristiche.

Giovani promesse pronte a sorprendere

Mike Aidoo è l’unico ad aver già assaporato il campo con i grandi, seppur per pochi minuti in Coppa Italia contro l’Udinese. Nato in Italia da genitori ghanesi, è stato più volte aggregato alla prima squadra per allenamenti e convocazioni ufficiali, accumulando esperienza preziosa. Matteo Motta, invece, domina la fascia sinistra in Primavera, con numeri che parlano chiaro: 2 gol e 5 assist in 20 partite. Un esterno tenace che sogna di seguire le orme di Federico Dimarco. Daniele Quieto, invece, è un fantasista che parte da sinistra per accentrarsi, con un talento cristallino che ha attirato l’attenzione persino della nazionale venezuelana Under 20.

Un sogno che prende forma

Durante il precampionato, aveva stregato Inzaghi, guadagnandosi spazio nelle amichevoli estive. Un ragazzo che alterna le giocate alla lettura, allo yoga e alla musica classica, coltivando passioni lontane dal campo. Ora, però, il sogno si avvicina. Con l’emozione di chi sente il peso della maglia nerazzurra sulle spalle, i tre giovani sono pronti a vivere da vicino l’atmosfera della Champions. Chissà, magari qualcuno di loro troverà spazio durante la partita, trasformando una semplice convocazione in una serata da ricordare.

