Inzaghi pronto a stravolgere l’Inter contro il Feyenoord? L’ex calciatore suggerisce una mossa mai vista prima

I nerazzurri affronteranno gli olandesi con una vera e propria emergenza sulle fasce: molti addetti ai lavori si esprimono sul possibile cambio modulo.

L’Inter stasera ha un solo esterno a disposizione e quindi sicuramente a sinistra dovrà adattarsi qualcuno non abituato a ricoprire quel ruolo. Massimo Paganin ha espresso perplessità riguardo a possibili variazioni tattiche in vista dell’importante sfida contro il Feyenoord. Secondo l’ex difensore, modificare il sistema consolidato dell’Inter potrebbe complicare l’equilibrio della squadra. In particolare, il 4-4-2 rischierebbe di esporre eccessivamente la difesa, limitando l’efficacia delle transizioni offensive. Paganin ha sottolineato quanto sia fondamentale mantenere la solidità garantita dall’attuale assetto, con Alessandro Bastoni a presidiare la corsia di sinistra. La sua presenza, infatti, offre maggiore stabilità alla linea arretrata, aspetto cruciale contro un avversario aggressivo come il Feyenoord.

Ipotesi alternative per il centrocampo nerazzurro

Nonostante lo scetticismo riguardo a cambi radicali, Paganin ha suggerito soluzioni alternative per affrontare eventuali emergenze o esigenze tattiche specifiche. In particolare, ha parlato di Davide Frattesi come possibile sorpresa per ricoprire il ruolo di quinto a sinistra. Le doti atletiche del centrocampista ex Sassuolo lo rendono adatto a percorrere tutta la fascia, garantendo copertura difensiva senza rinunciare all’apporto offensivo. Frattesi, con la sua corsa instancabile e l’attitudine al sacrificio, potrebbe diventare una risorsa preziosa per Inzaghi, soprattutto in un contesto europeo dove la capacità di adattarsi risulta determinante.

La scelta finale di Simone Inzaghi

Nonostante le ipotesi avanzate, l’idea di un cambio modulo resta improbabile, almeno dal primo minuto. Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare il sistema di gioco abituale, con l’unico cambiamento che vede Bastoni avanzare come quinto a sinistra. La fiducia nei meccanismi rodati della squadra appare più forte rispetto alla tentazione di sperimentare soluzioni inedite. Frattesi potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso, magari proprio sulla fascia, per sfruttare la sua energia nei momenti decisivi. Paganin ha chiarito che, sebbene l’Inter disponga di alternative interessanti, la continuità tattica resta la via più sicura per affrontare una sfida cruciale come quella contro il Feyenoord.

