Situazione di stallo in casa Inter per Dumfries. Avanza l’ipotesi Di Lorenzo, in uscita dal Napoli con cui sarebbero stati già dei contatti.

Nella sede nerazzurra l’ambiente è febbrile, con l’Inter che si trova a dover gestire con equilibrio importanti questioni contrattuali che potrebbero incrinare o rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nell’orbita delle trattative, due giocatori tengono banco: da una parte Lautaro Martinez, con il suo contratto appena rinnovato che ha fatto gioire i tifosi, dall’altra Denzel Dumfries, sul quale si addensa qualche nube in vista del futuro.

La trattativa con Dumfries

A proposito del difensore olandese, il suo contratto con l’Inter è in scadenza nel 2025. Ma è dall’inizio di giugno che si attende un nuovo contatto tra le parti per valutare la possibilità di una firma che possa rinnovare e prolungare tale accordo. Da quanto emerso, la proposta dell’Inter per Dumfries consisterebbe in un contratto esteso fino al 2027, con un ingaggio netto di 4 milioni di euro più bonus. La parte olandese, rappresentata dall’agente di Dumfries, ambisce invece a un contratto ancora più lungo, fino al 2028, con un ingaggio migliorativo di 5 milioni netti annui.

Nonostante in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, si possa anche valutare l’estensione della durata del contratto, sembra esserci resistenza a modificare l’offerta economica messa sul tavolo. Questo impasse indirizza Dumfries verso una decisione importante per il suo futuro: o accettare quanto proposto dall’Inter o considerare altre opzioni.

Denzel Justus Dumfries

L’interesse dell’Aston Villa e il nodo Di Lorenzo

Nel frattempo, l’Aston Villa, squadra di Premier League recentemente qualificatasi per la prossima Champions League e quindi con un budget di spesa adeguato, ha manifestato interesse per l’esterno olandese. Dopo aver visionato Dumfries in azione nell’ultima partita contro la Lazio, nella quale ha anche segnato, il club inglese potrebbe soddisfare la richiesta di 30 milioni di euro proposta dall’Inter. Al momento, tuttavia, non esiste una trattativa ufficiale tra le due società.

Un’alternativa italiana: Giovanni Di Lorenzo

Consapevole della possibili complicazioni, l’Inter valuta già alternative valide in caso di partenza di Dumfries. Una di queste porta direttamente a Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli. Considerato il ciclo sotto il Vesuvio giunto al termine, soprattutto alla luce dell’esclusione del Napoli dalle competizioni europee per la prossima stagione, Di Lorenzo sembra intenzionato a cercare nuove sfide. Con le sue caratteristiche, che ben si sposerebbero con gli schemi di Inzaghi, e una situazione contrattuale appetibile, il giocatore del Napoli è finito nel mirino dei nerazzurri. Confermando l’interesse, l’Inter ha persino avuto un contatto diretto con l’entourage del giocatore.

