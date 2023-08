Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari: le sue dichiarazioni

Al termine di Cagliari–Inter, Denzel Dumfries ha così parlato ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «L’allenatore è sempre molto agitato in panchina, parla molto, ma io sono pronto, mi piace il suo modo di spronarci e cerco di dare il mio contributo anche in attacco. Cerchiamo di stare compatti, recuperare la palla alti, tenere palla e poi andare ad attaccare l’avversario. Lo scudetto è il nostro primo obiettivo, l’anno scorso abbiamo fatto una buona Champions ma ora vogliamo lo scuedtto e la seconda stella. E’ molto importante per i tifosi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG