Ecco l’intervista di Dumfries al De Telegraaf che parla così della sua Inter e della situazione dei nerazzurri.

Sono queste le parole di Denzel Dumfries al De Telegraaf, si esprime così l’esterno dell’Inter sulla situazione nerazzurra: “La situazione all’Inter è fastidiosa. Vogliamo cambiare le cose il prima possibile. Quindi, sotto questo aspetto, la sosta internazionale è stata un male. Ma al contempo potrebbe anche essere utile per schiarirsi di nuovo le idee. Se si guardano le nostre partite, si può notare che alterniamo momenti belli a momenti brutti, ma che chiaramente non stiamo giocando al meglio.“

Denzel Dumfries

Conclude così l’esterno nerazzurro: “Tuttavia, abbiamo così tante qualità in rosa che sono convinto che invertiremo il momento negativo. Finora sto giocando praticamente sempre e ne sono felice, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Finché ciò non accadrà, non sarò soddisfatto. Anche se ricevo regolarmente complimenti per il mio gioco.“

