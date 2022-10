L’Inter andrà in ritiro una settimana in Arabia Saudita nel periodo di sosta per il Mondiale in Qatar, fissate anche delle amichevoli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri fanno due settimane di vacanza dopo l’ultima giornata di novembre, salvo poi partire alla volta di Ryad. Una settimana di ritiro per iniziare a conoscere il clima visto che il 18 gennaio lì si giocherà il derby per Supercoppa Italiana.

