Sono queste le parole di Edin Dzeko a Rai Sport, l’attaccante dell’Inter parla in vista della sfida contro il Barcellona.

Ecco le parole dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko che a Rai Sport si racconta dopo la vittoria contro il Sassuolo in vista del match contro il Barcellona della sua Inter: “Mi sento bene, quando aiuto la squadra con i gol sono un uomo più felice: continuo a farlo finché ce la faccio. L’Italia? Per me è più di un paese dove gioco a calcio, i miei figli sono nati qui e il quarto è in arrivo: mi sento a casa. A Barcellona serve un’Inter che corre e giochi a calcio come fatto martedì scorso: non è facile al Camp Nou, ma siamo una squadra forte, crediamo in noi stessi e dobbiamo farlo anche là“.

Edin Dzeko

Massimo Brambati a TMW parla dei nerazzurri: “Inter fuori dal tunnel? Io penso che lo si vedrà alla sosta dei Mondiali. Vedremo a che punto è in campionato e se è rimasta in Champions. Ha una rosa che non combacia con la classifica. Non mi ha convinto col Sassuolo ma oggi bene portare a casa i tre punti. Alla sosta vedremo.“

