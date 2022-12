Sono queste le parole dell’attaccante bosniaco dell’Inter, Edin Dzeko, che discute alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole della punta bosniaca dell’Inter, Edin Dzeko che parla così alla Gazzetta dello Sport: “I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Romelu, ma anche con tutti gli altri compagni. In partita trovi sempre il modo di incastrarti, non ci sono limiti in partenza. Poi in carriera ho spesso giocato con centravanti delle mie stesse “dimensioni”: al Wolfsburg ho fatto benissimo con Grafite, al City c’erano Negredo e Balotelli. E alla Roma giocavo con Schick. Quindi…“

Conclude così su Lukaku: “Lo conosco da quando eravamo in Inghilterra: lui era giovane, ci siamo sfidati spesso, ma a fine partita parlavamo sempre ed era un piacere. Anche quando io ero a Roma e lui all’Inter abbiamo mantenuto un rapporto sincero. È normale che ci sia competizione: la competizione è giusta, anzi necessaria. Ma tutti pensiamo la stessa cosa: chi va in campo va sempre sostenuto da chi rimane fuori.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG