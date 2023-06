L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto del calciomercato che l’Inter intende condurre, con tutti i nomi in discussione

Sul canale Twitch SOS Fanta, Fabrizio Romano parla così dell’Inter e delle trattative di calciomercato che stanno infiammando queste ore:

ONANA– «Ci sarà questa riunione in settimana tra Inter e Chelsea: i Blues chiederanno quanto costa Onana perché piace ad uno dei direttori del club, Lawrence Stewart, che provò a prenderlo due anni fa al Monaco a zero senza successo. E’ importante capire per il Chelsea quanto costa: non credo che pagheranno 60 milioni, l’idea di base è quella di spendere meno per un portiere».

KOULIBALY- «Si parlerà anche di Lukaku, che rimane il discorso principale perché vuole restare e l’Inter vuole trovare una strada per tenerlo ma non è scontato che venga prestato ancora, e Koulibaly: insisto in modo molto forte, è la priorità per l’Inter, lo considerano perfetto per esperienza internazionale e nazionale. Per Koulibaly l’Inter andrà con grande forza sperando in una formula vantaggiosa. Comunque Onana non è ad un passo dal Chelsea come non lo è Koulibaly dall’Inter: ci sarà occasione di parlarsi e sarà un incontro importante».

LUKAKU- «Lukaku in Arabia Ci sono stati contatti con l’Al Hilal ma la priorità rimane l’Inter: poi bisogna vedere col Chelsea perché se non si trova una soluzione, l’Arabia può diventare una via d’uscita. Lo vogliono e l’hanno incontrato, è vero, ma da qui a prenderlo c’è l’Inter di mezzo».

DZEKO- «Credo che andrà via da svincolato: ha tante possibilità, in Turchia ma anche nei paesi arabi. Starà a lui trovare la situazione migliore ma non credo che rivedremo Dzeko all’Inter».

L'articolo Inter: Dzeko, Koulibaly, Onana, Lukaku, il punto della situazione proviene da Inter News 24.

